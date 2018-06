London (dpa) - Größen aus Film und Politik haben den Tod von Peter O'Toole, berühmt als "Lawrence von Arabien", betrauert. Der irische Präsident Michael D. Higgins sprach von einem "Giganten des Films und der Bühne". Großbritanniens Premierminister David Cameron bekannte, "Lawrence von Arabien" sei sein Lieblingsfilm. O'Tooles Auftritt in der Titelrolle sei "atemberaubend" gewesen. O'Toole starb am Samstag im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit in einem Londoner Krankenhaus, wie sein Agent Steve Kenis bekanntgab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.