München (SID) - Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber will sich bei seinem Kampf um ein Comeback "keinen Druck machen". Bei der Gala "Sportler des Jahres" in Baden-Baden, wo Badstuber gemeinsam mit dem ebenfalls verletzten Bastian Schweinsteiger und dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge als Vertreter von Bayern München die Auszeichnung als "Mannschaft des Jahres entgegennahm, sagte er außerdem: "Ich mache Fortschritte. Das macht mich glücklich."

Badstuber ist in den vergangenen zehn Monaten viermal wegen eines Kreuzbandrisses operiert worden. "Ich komme zurück", versicherte er. Allerdings erscheinen ein Einsatz in der laufenden Bundesliga-Saison oder eine Teilnahme an der WM 2014 in Brasilien unrealistisch.

Schweinsteiger dagegen will nach einer erneuten Sprunggelenks-Operation bereits im Januar auf den Platz zurückkehren. Derzeit befinde er sich noch in einer "Urlaubsposition", sagte er in Baden-Baden scherzhaft, "ich spüre aber schon den Druck von Herrn Rummenigge."