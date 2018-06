Nyon (SID) - Machbare Aufgaben für Titelverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund, schwere Gegner für Schalke 04 und Bayer Leverkusen: Der deutsche Rekordmeister Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League wie im Vorjahr auf den FC Arsenal, Vizemeister Dortmund bekommt es mit Zenit St. Petersburg zu tun.

Schalke erwischte mit Real Madrid ein Hammerlos, Leverkusen kämpft gegen Paris St. Germain und Superstar Zlatan Ibrahimovic um den Einzug ins Viertelfinale. Das ergab die Auslosung am Montag im Schweizer Nyon.

München und Dortmund treten zunächst auswärts an, Schalke und Leverkusen spielen daheim. Die Hinspiele werden am 18./19. bzw. 25./26. Februar ausgetragen, die Rückspiele finden am 11./12. bzw. 18./19. März statt.