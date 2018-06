Kiel (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel hat Nachwuchshoffnung Rune Dahmke (20) mit einem Profivertrag ausgestattet. Der gebürtige Kieler wird ab der kommenden Saison gemeinsam mit Nationalspieler Dominik Klein die Linksaußen-Position beim THW besetzen und erhält einen Kontrakt bis 2016. "Ich bin fest überzeugt davon, dass er jetzt den nächsten Schritt machen und es auch in der Bundesliga schaffen kann", sagte Kiels Trainer Alfred Gislason. In dieser Saison spielt das Eigengewächs beim THW-Kooperationspartner TSV Altenholz in der 2. Liga.