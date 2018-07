Jerusalem (AFP) Nach der Nicht-Teilnahme des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei der Zeremonie zu Ehren des verstorbenen südafrikanischen Ex-Präsidenten Nelson Mandelas erwägt das israelische Kabinett die Anschaffung eines Regierungsflugzeugs. Wie die Regierungspressestelle am Sonntagabend mitteilte, wurde eine Kommission gebildet, die Vor- und Nachteile des Kaufs einer vom Staats- und Regierungschef genutzten Maschine prüfen soll, "wie es in vielen anderen Ländern üblich ist". "Gegenwärtig müssen jedesmal Maschinen bei Privatgesellschaften gechartert werden", was pro Flug hunderttausende Euro koste, hieß es nach einer Kabinettssitzung.

