Bogotá (AFP) Ungeachtet der von der FARC-Guerilla verkündete Waffenruhe hat die kolumbianische Armee am Wochenende eine Offensive gestartet. Im Südwesten des Landes töteten Sicherheitskräfte den FARC-Kämpfer Diego Fernando Tabares alias "Lucho" oder "Andrés", wie die Regierung am Sonntag mitteilte. Tabares soll demnach für ein gescheitertes Attentat auf den damaligen Innenminister Fernando Londoño im vergangenen Jahr verantwortlich gewesen sein. Ein Leibwächter und ein Fahrer waren bei dem Angriff getötet worden. Nach Angaben der Polizei plante Tabares weitere Anschläge in der Provinz Cauca sowie in der Hauptstadt Bogotá.

