Beirut (AFP) Ein Soldat und vier Angreifer sind am Sonntag bei zwei Anschlägen auf die libanesische Armee getötet worden. Ein bewaffneter Mann habe am Abend an einem Kontrollposten in Sidon eine Handgranate gezündet, teilte die Armee mit. Soldaten hätten den Angreifer erschossen. Kurz darauf sei ein weiterer Militärposten in der etwa 40 Kilometer südlich von der Hauptstadt Beirut gelegenen Stadt attackiert worden.

