Moskau (SID) - Der olympische Fackellauf nach Sotschi hat ein Todesopfer gefordert. Der 73 Jahre alte Wadim Gorbenko starb am Sonntag, unmittelbar nachdem er in der sibirischen Stadt Kurgan auf einer kleinen Etappe die Fackel getragen hatte. Die Notärzte konnten in einer Klinik nur noch den Tod des Läufers feststellen. Nach Medienangaben starb der ehemalige Ringer-Trainer an einem Herzinfarkt.