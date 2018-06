Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Montag in der SPD-Fraktion vorgestellt. Die Abgeordneten empfingen Merkel mit freundlichem Applaus, es ging vor allem um ein Werben für eine gute Zusammenarbeit. Merkel nahm vorne Platz zwischen SPD-Chef Sigmar Gabriel und dem zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählten Thomas Oppermann. Morgen will sich Merkel im Bundestag von CDU, CSU und SPD nach 2005 und 2009 zum dritten Mal wählen lassen. Der bisherige Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier wird wieder Außenminister.

