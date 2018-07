Lissabon (AFP) An einem Strand in Portugal sind sieben Studenten von einer Welle ins Meer gerissen worden. Wie die Rettungskräfte mitteilten, zogen sie nach dem Unglück am Sonntag die Leiche eines jungen Mannes aus dem Meer, fünf seiner Freunde wurden demnach noch vermisst. Nur ein Überlebender konnte sich zurück an den Strand retten und Hilfe holen.

