München (SID) - Der FC St. Pauli hat erstmals in dieser Saison auf Rang drei erobert und die Siegesserie von 1860 München beendet. Die Hamburger siegten am ersten Rückrunden-Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga dank Treffern von Christopher Nöthe (43.) und Fin Bartels (81.) 2:0 (1:0) bei den Löwen und rückten durch den vierten Erfolg in den letzten fünf Spielen am 1. FC Kaiserslautern vorbei. 1860, das ebenfalls Rang drei hätte erobern können, musste nach vier Siegen am Stück wieder eine Niederlage hinnehmen und ist Siebter.

In der ersten Halbzeit war die Partie vor 23.700 Zuschauern lange von Fehlpässen und Missverständnissen geprägt. Für 1860 sorgte Moritz Stoppelkamp bei einem Schuss nach 22 Minuten für ein wenig Gefahr, Gäste-Keeper Philipp Tschauner parierte (22.). Auf der Gegenseite wurde Gábor Király zunächst nur bei einem ersten Versuch von Nöthe geprüft, hatte aber keine Probleme (25.). Machtlos war er jedoch kurz vor der Pause, als Nöthe einen Steilpass von Marc Rzatkowski zur Führung nutzte.

Nach der Pause war St. Pauli dem zweiten Treffer zunächst näher als 1860 dem Ausgleich: Rzatkowski scheiterte freistehend am stark reagierenden Király (53.). Von den enttäuschenden Münchenern kam auch in der Folge nicht viel, gegen die stabile Gäste-Defensive fiel den Löwen nur wenig ein. Bei einem Freistoß des Ex-Löwen Sebastian Maier verhinderte nur der Pfosten das 0:2 (74.). Bartels entschied die Partie schließlich, als er einen schnellen Konter mit einem schönen Drehschuss abschloss.

Beste Spieler bei 1860 waren Király und Stoppelkamp, dem aber auch nicht alles gelang. Bei den Gästen überzeugten der quirlige Rzatkowski und Bartels.