Seoul (AFP) Nach der Hinrichtung eines langjährigen Mitglieds der nordkoreanischen Führung hat Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye vor möglichen "skrupellosen Provokationen" Pjöngjangs gewarnt. Die politische Entwicklung in Nordkorea sei derzeit schwer auszumachen, die Lage auf der koreanischen Halbinsel sei "ernst und unvorhersehbar", erklärte die Staatschefin am Montag. Sie forderte das Militär auf, seine Wachsamkeit an der Grenze zum Norden erhöhen, insbesondere an der explosiven Gemarkung im Gelben Meer.

