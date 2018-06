Paris (AFP) Wegen seines politischen Engagements als Oppositionsführer in der Ukraine verzichtet Vitali Klitschko vorerst auf eine Fortsetzung seiner Boxerkarriere. Der Weltboxverband WBC erkannte dem 42-Jährigen am Montag seinen Titel als Schwergewichtsweltmeister ab, gab ihm aber als sogenanntem Champion Emeritus die Möglichkeit, jederzeit wieder einzusteigen, wie aus einer WBC-Mitteilung hervorging. Zugleich sprachen der Verband und sein Chef José Sulaiman Klitschko ihre "Unterstützung für seine politischen Aktivitäten in seinem Heimatland" aus.

