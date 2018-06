Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Joan Fontaine ist Medienberichten zufolge im Alter von 96 Jahren gestorben. Das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" meldete am Sonntag den Tod der Oscar-Preisträgerin und berief sich dabei auf deren Assistentin Susan Pfeiffer. Demnach starb die durch ihrer Rollen in den Filmen des Regisseurs Alfred Hitchcock bekannt gewordene Fontaine in ihrem Haus in Carmel im US-Bundesstaat Kalifornien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.