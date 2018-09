Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Joan Fontaine ist Medienberichten zufolge im Alter von 96 Jahren gestorben. Das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" meldete am Sonntag (Ortszeit) den Tod der Oscar-Preisträgerin. Fontaine war durch ihre Rollen in Filmen von Regie-Großmeister Alfred Hitchcock berühmt geworden.

