Kabul (AFP) Bei einem Hubschrauber-Absturz im Süden Afghanistans sind am Dienstag sechs NATO-Soldaten getötet worden. Dies teilte die internationale Unterstützungsmission ISAF mit. Demnach gab es keine Hinweise auf Aktivitäten von Aufständischen in dem Gebiet, die mit dem Absturz zu tun haben könnten. Die radikalislamischen Taliban erklärten dagegen, einer ihrer Kämpfer habe einen US-Hubschrauber in der Provinz Sabul abgeschossen.

