Peking (AFP) Chinesische Ärzte haben die durch einen Unfall abgetrennte Hand eines Mannes vorübergehend an dessen Bein angenäht und sie erst nach einem Monat wieder an der richtigen Stelle angebracht. Wie die Zeitung "Xiaoxiang Chen Bao" am Dienstag berichtete, hatte der 25-jährige Xiao Wei im November in Changde in der Provinz Hunan einen Arbeitsunfall, bei dem ihn eine Bohrmaschine die rechte Hand wegriss. Die Verletzung war demnach so schwer, dass die Hand nicht sofort wieder angenäht werden konnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.