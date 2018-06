Leipzig (AFP) Das Bundesverwaltungsgericht hat die Rechte von Anwohnern geplanter Höchstspannungsstromleitungen gestärkt. Ihre Belange müssen auch dann in die Trassenprüfung einfließen, wenn die zulässigen Grenzwerte noch nicht überschritten sind, wie das Gericht am Dienstag in Leipzig entschied. (Az: 4 A 1.13)

