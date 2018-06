Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht vor einer Einigung auf künftige Regeln zur Abwicklung maroder Banken in Europa weiterhin eine Reihe von Problemen. "Die Arbeiten sind nach wie vor schwierig", sagte Schäuble am Montagabend in Brüssel zu Beginn eines Treffens der Euro-Finanzminister. "Wir sind vorangekommen, aber wir haben in einigen Punkten unterschiedliche Meinungen. Jetzt müssen wir sehen, ob wir von da zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen."

