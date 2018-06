Wiesbaden (AFP) Knapp ein Drittel der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund sind hierzulande geboren. Im vergangenen Jahr lebten insgesamt 16,3 Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln in der Bundesrepublik, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. 10,9 Millionen von ihnen wanderten demnach nach 1949 selbst aus dem Ausland zu, die übrigen 5,4 Millionen wurden als deren Kinder in Deutschland geboren.

