Berlin (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir sieht gute Chancen für eine Verständigung mit der großen Koalition bei der geplanten Energiewende. Der designierte Bundeswirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel habe sich "mit Leuten umstellt, die etwas davon verstehen", sagte Özdemir am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. Er würdigte besonders Gabriels künftigen Staatssekretär Rainer Baake von den Grünen als "einen der größten Experten in Deutschland, was die Energiewende angeht".

