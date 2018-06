Wiesbaden (AFP) Der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Jörg Ziercke, hat die Pläne der schwarz-roten Koalition für einen besseren Schutz von Frauen vor Menschenhandel und Zwangsprostitution begrüßt. "Die beabsichtigte Schaffung ordnungsbehördlicher Kontrollmöglichkeiten wird dazu beitragen, mehr Fälle des Menschenhandels aufdecken und verfolgen zu können", erklärte Ziercke am Dienstag in Wiesbaden. Laut aktueller BKA-Statistik wurden 2012 in Deutschland 491 Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung abgeschlossen, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Dier Behörden gehen allerdings von einem großen Dunkelfeld in diesem Deliktbereich aus.

