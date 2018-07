Berlin (AFP) Anders als Bundespräsident Joachim Gauck will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Reise zu den Olympischen Winterspielen nach Russland nicht ausschließen. Sie sei zwar in ihren acht Jahren als Kanzlerin "noch nicht ein einziges Mal bei irgendwelchen Olympischen Spiele gewesen", sagte Merkel am Dienstag in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". "Und trotzdem werde ich nochmal schauen." Konkrete Pläne für eine Reise nach Sotschi gebe es aber nicht.

