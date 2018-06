Stockholm (AFP) Die Anziehung von Berlin in der Welt ist so groß, dass dutzende Schweden in der Hoffnung auf ein Jahr mietfrei in der deutschen Hauptstadt ihren Namen geändert haben. 42 Männer und Frauen hätten den Vornamen Klaus-Heidi angenommen, um an einem Gewinnspiel der Lufthansa teilzunehmen, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit. Als Preis des skurrilen Wettbewerbs winkten ein Flug nach Berlin, ein Jahr mietfrei und kostenlose private Deutschstunden. Als Krönung versprach Lufthansa zudem ein weißes Fahrrad mit dem neuen Namen darauf.

