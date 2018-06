Berlin (AFP) Mit einer gemeinsamen Verfassungsbeschwerde wollen die Sozialverbände VdK und SoVD in Karlsruhe Verbesserungen bei der Rentenberechnung für Menschen in Altersteilzeit erreichen. Ziel sei es, mit der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht "ein Schlupfloch für versteckte Rentenkürzungen zu schließen", erklärten der VdK und der Sozialverband Deutschland (SoVD) am Dienstag in Berlin. Die Beschwerde richtet sich gegen ein seit Januar 2005 bestehendes Gesetz, mit dem die rentensteigernde Bewertung der Ausbildungszeiten aufgehoben wurde.

