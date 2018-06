Berlin (AFP) Angesichts der Krise im Südsudan warnt das Auswärtige Amt seit Dienstag vor Reisen in das afrikanische Land. "Deutschen Staatsangehörigen vor Ort wird geraten, das Land soweit möglich zu verlassen", hieß es in den aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen auf der Behördenwebseite. Vor Reisen in die Regionen Jonglei, Unity State, Upper Nile, Warrap sowie Northern Bahr el Ghazal und die nördlichen Teile von Western Bahr el Ghazal werde "generell dringend abgeraten".

