Hamburg (AFP) Ausgebrannt und wenig Zeit zum Auftanken: Knapp sieben von zehn Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, fühlen sich gestresst. Fast 40 Prozent stehen sogar unter Dauerdruck und sind damit fast doppelt so stark belastet wie der Bevölkerungsdurchschnitt, wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Dienstag in Hamburg mitteilte. Vier von zehn pflegenden Angehörigen geben zudem an, dass sie sich ausgebrannt fühlen – gegenüber knapp drei von zehn der Befragten insgesamt.

