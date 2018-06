Washington (AFP) Die lange verschollenen Tagebücher des NS-Chefideologen Alfred Rosenberg werden fortan im Holocaust-Museum in Washington aufbewahrt. Die US-Zollbehörde ICE übergab am Dienstag die historischen Schriftstücke, die Fahnder bei einem früheren Professor im Bundesstaat New York beschlagnahmt hatten. Forscher erhoffen sich von der Auswertung der Dokumente neue Erkenntnisse über die Planung des Massenmords an den europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg. Die kompletten Tagebücher sind für die Öffentlichkeit im Online-Archiv des Museums (www.ushmm.org) einsehbar.

