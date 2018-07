Berlin (AFP) Sie stehen auf zahllosen Wunschzetteln: Malbücher der Serien "Diddelina", "TopModel" oder "Supergirl". Doch womit Kinder in eine heile Welt eintauchen sollen, das ist für die Umwelt oft schädlich, wie der WWF am Dienstag kritisierte. Denn bei Stichproben fanden die Umweltschützer in jedem dritten der bunten, von der Firma Depesche vertriebenen Hefte Anteile von Tropenholz. Das Unternehmen aus Geesthacht bei Hamburg wies die Vorwürfe zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.