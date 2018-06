Berlin (AFP) Im Bundestag mehren sich Forderungen, die Minderheitenrechte der Opposition zu stärken. "Unsere Demokratie lebt nicht nur vom Meinungsstreit, sondern muss ihn auch auf Augenhöhe gewährleisten", heißt es in einem am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP übermittelten Aufruf, den Abgeordnete von SPD, Linken und Grünen unterzeichnet haben. "Nur so kann die Opposition wahre Kontrolle und Kritik an der Regierung üben sowie eigene Alternativen vorlegen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.