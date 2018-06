Brüssel (AFP) Die Verhandlungen Serbiens über den Beitritt zur Europäischen Union beginnen im Januar. EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle sagte am Dienstag, am 21. Januar werde die erste Konferenz auf Regierungsebene zwischen Brüssel und Belgrad stattfinden. Der Balkanstaat hofft, bis 2020 dem Staatenbund beizutreten. Erst am 1. Juli war sein Nachbar Kroatien als 28. Mitgliedstaat in die EU aufgenommen worden. Eine wichtige Bedingung für den Beitritt Serbiens bleibt die Normalisierung der Beziehungen mit der früheren Provinz Kosovo.

