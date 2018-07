Brüssel (dpa) - Die EU will Spareinlagen bei Bankenpleiten besser schützen. Auf Details der neuen Regelungen haben sich am späten Abend in Brüssel Unterhändler von EU-Staaten, Europaparlament und EU-Kommission geeinigt. Das teilte die litauische EU-Ratspräsidentschaft mit. Die Volksvertreter und die Staaten müssen den Kompromiss noch formal billigen. Mit den neuen Regeln zieht die EU eine weitere Lehre aus der Finanzkrise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.