Brüssel (AFP) Aserbaidschan soll künftig einen bedeutenden Anteil des in Europa benötigten Erdgases liefern. Das Konsortium des aserbaidschanischen Gasfeldes Sha Deniz 2 habe sich endgültig entschieden, ab Ende 2019 zehn Milliarden Kubikmeter Gas zu liefern, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit. Damit könnte Europa unter anderem unabhängiger von Gas aus Russland werden.

