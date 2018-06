Brüssel (AFP) Der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses im US-Repräsentantenhaus, Mike Rogers, hat Vorwürfe gegen den US-Geheimdienst NSA wegen des Ausspähens europäischer Bürger entschieden zurückgewiesen. Die NSA habe die Aufgabe, die Aktivitäten von Terroristen sowie Cyber-Spionage, etwa von Seiten Chinas, zu verhindern, sagte der republikanische Abgeordnete am Dienstag nach einem Treffen mit Europaabgeordneten in Brüssel. Daran dürfe die NSA nicht gehindert werden. Vor Journalisten kritisierte Rogers auch Begriffe wie "Massenüberwachung" und "Massenausspähung". In den USA "verstehen wir das so nicht".

