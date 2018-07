Straßburg (AFP) Elektroschocks, Erstickungsversuche mit Gasmasken und Prügel - das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat zahlreiche Misshandlungen von Festgenommenen durch Polizisten in Russland angeprangert. In vielen Fällen blieben die verantwortlichen Beamten unbestraft, kritisierten die Experten in ihrem am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Bericht. Dies könne dazu führen, dass Folter "leicht zu einer akzeptierten Methode der Polizei-Praxis werden könnte".

