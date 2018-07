New York (dpa) - 289 abendfüllende Kinofilme können diesmal den Oscar gewinnen. Die Filmakademie in Hollywood veröffentlichte am Montagabend die Liste der Filme, die die Anforderungen der Akademie erfüllen.

Die Liste reicht von A wie "About Time" ("Alles eine Frage der Zeit") bis Z wie "Zaytoun", einem israelischen Thriller.

Kassenschlager sind ebenso dabei wie Filme, die kaum ein paar Tausend Zuschauer hatten, große Literaturverfilmungen wie "Der große Gatsby" ebenso wie Klamauk-Komödien. Die aufgelisteten Filme müssen, unter anderem, mindestens 40 Minuten lang sein und in diesem Jahr in einem Kino in Los Angeles oder im Umkreis mindestens siebenmal im Kino aufgeführt worden sein.

Die Oscar-Akademie veröffentlichte auch die Liste der Lieder, die zu Oscar-Ehren kommen können. Es sind 75, und zwei Filme haben rein rechnerisch die besten Chancen auf die Statuette: Vom Soundtrack von "Der große Gatsby" und von dem von "Kamasutra 3D" sind jeweils gleich fünf Titel dabei. Nominiert werden Mitte Januar aber nur fünf der 75 Songs.

Liste der Filme