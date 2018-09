Paris (AFP) Frankreich erwartet in Kürze Bodentruppen aus mehreren EU-Staaten zur Unterstützung des Einsatzes in der Zentralafrikanischen Republik. Es werde "bald" Bodentruppen von europäischen Partnern geben, sagte Außenminister Laurent Fabius am Dienstag in der Nationalversammlung in Paris. Um welche Staaten es sich handelt, sagte Fabius nicht.

