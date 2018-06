Rom (SID) - Italiens früherer Fußball-Weltmeister Gennaro Gattuso hat empört auf die gegen ihn gerichteten Vorwürfe im Rahmen der Ermittlungen des Manipulationsskandals reagiert. ?Ich bin verärgert und beleidigt. Ich bin ruhig und werde alles klären. Ich will keine Flecken auf meiner Karriere", sagte der 73-malige Nationalspieler im Interview mit dem TV-Kanal SportMediaset: "Ich habe in meinem ganzen Leben nie gewettet und bin überzeugt, dass sich alles aufklären wird."

Am Dienstag war bekannt geworden, dass in der "Calcioscommesse"-Affäre auch Ermittlungen gegen den Ex-Profi des AC Mailand eingeleitet wurden sowie gegen seinen früheren Mannschaftskameraden Cristian Brocchi (37). Beide sollen im Kontakt zu Personen gestanden haben, die als illegale Vermittler Spiele für circa 700.000 Euro zur Manipulation angeboten haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von bis zu 30 Spielen der Serie A, die in den letzten Jahren verschoben wurden. In einer großangelegten Razzia wurden vier Verdächtige festgenommen, Gattusos Haus wurde laut Medienberichten durchsucht.

"Es ist absurd und unglaublich. Ich weiß nicht, was man von mir will. Ich weiß nicht, was es bedeutet, ein Match zu manipulieren", sagte Gattuso: "Ich wüsste nicht einmal, wo man damit beginnen sollte."