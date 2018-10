Gelsenkirchen (SID) - Aufsichtsratschef Clemens Tönnies vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat Berichte über eine bereits erfolgte Einigung mit Trainer Thomas Schaaf dementiert. "Es gibt nichts Neues. Ich weiß nicht, woher diese Informationen stammen", sagte der 57-Jährige dem SID. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet, Schaaf (52) solle Trainer Jens Keller schon in der Winterpause ablösen. Dem langjährigen Bremer Coach solle sogar bereits ein unterschriftsreifer Vertrag vorliegen.

Neuigkeiten will der Klub erst nach dem letzten Spiel des Jahres am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg verkünden. "Wir werden uns wie geplant nach dem Spiel in Nürnberg beraten und eine Entscheidung fällen", sagte Tönnies. Zuvor hatte eine Tagung von Vorstand und Aufsichtsrat am Montagnachmittag die Spekulationen ausgelöst. Keller hat seit einem Jahr das Amt des Schalker Chef-Trainers inne und ist trotz des Erreichens des Champions-League-Achtelfinales gegen Real Madrid umstritten.