Rom (dpa) - Der frühere italienische Fußball-Profi Gennaro Gattuso steht unter Verdacht, in den italienischen Manipulationsskandal verwickelt gewesen zu sein.

Gegen den Weltmeister von 2006 laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, das Haus des 35-Jährigen und andere Wohnungen in Norditalien wurden durchsucht, wie mehrere italienische Medien berichteten. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft in dem neuen Ermittlungsstrang um manipulierte Spiele und illegale Sportwetten in Italien den Berichten zufolge gegen etwa 20 Beteiligte, darunter mehrere Spieler.

Unter Verdacht steht auch der frühere Profi von Lazio Rom und des AC Mailand, Cristian Brocchi. Den Verdächtigen wird Sportbetrug vorgeworfen. Sie sollen an der Manipulation mehrerer Spiele in Italien beteiligt gewesen sein. Auch einige Serie-A-Partien aus dem Jahr 2011 sind ins Visier der Ermittler geraten, darunter drei Spiele des AC Mailand und Partien von Lazio Rom und Juventus Turin. Bei den Razzien in der Nacht wurden mehrere Personen festgenommen.

Bericht "Gazzetta dello Sport", italienisch