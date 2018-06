London (AFP) Ein britischer Lord hat die Praxis verteidigt, im Oberhaus Tagessätze zu beziehen, ohne dort wirklich an Sitzungen teilzunehmen. Er könne fünfzig andere Mitglieder des House of Lords nennen, die dies täten, sagte Paul White, der den Ehrentitel Lord Hanningfield trägt, am Dienstag der Zeitung "The Daily Mirror". Diese hatte zuvor berichtet, Hanningfield sei im Juli an elf von 19 Tagen ins Parlament gekommen, habe den Tagessatz geltend gemacht, sei aber nach weniger als 40 Minuten wieder gegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.