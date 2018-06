Göppingen (SID) - Die beeindruckende Siegesserie der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga ist gerissen. Bei FA Göppingen musste sich der Tabellenführer am Dienstag mit einem 28:28 (13:15) begnügen und gab nach elf Erfolgen in Serie wieder einen Punkt in der deutschen Eliteklasse ab. Zuletzt war Flensburg in der Bundesliga am 29. September gegen die Füchse Berlin nicht als Sieger vom Feld gegangen (26:26).

In Göppingen entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der sich zunächst der gastgebende Außenseiter einen leichten Vorteil erarbeitete. In einer hitzigen Schlussphase wurden beide Mannschaften mit Zwei-Minuten-Strafen belegt, am Ende teilten sich die Kontrahenten die Punkte. Beste Werfer der Flensburger waren Nationalspieler Holger Glandorf, Drasko Nenadic und Lasse Svan Hansen (je 5), Göppingen hatte in Marcel Schiller (6) seinen erfolgreichsten Schützen.