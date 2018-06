Rom (AFP) Im neuen Prozess wegen des Mordes an einer britischen Studentin in Italien hat die in Abwesenheit angeklagte US-Bürgerin Amanda Knox eine E-Mail an das Gericht geschickt. "Ich bin bei der Verhandlung nicht anwesend, weil ich Angst habe", hieß es in dem Schreiben, das am Dienstag vor dem Gericht in Florenz verlesen wurde. Knox erklärte darin, dass sie "kein Monster" sei. Sie wolle aber nicht vor Gericht erscheinen, weil sie die "Wucht der Ankläger" fürchte.

