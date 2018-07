Doha (AFP) Im Golfstaat Katar ist die größte Fahne der Welt enthüllt worden. Zur Feier des katarischen Nationalfeiertags am Mittwoch wurde die 101.000 Quadratmeter große Flagge in den Nationalfarben rotbraun und weiß am Montagabend in einem Industriegebiet im Norden von Doha entrollt. Vertreter des Guinness-Buchs der Rekorde bestätigten, dass es sich um die größte Fahne der Welt handelte.

