München (dpa) - Die deutsche Wirtschaft kann nach Einschätzung des Ifo Instituts zum Jahreswechsel wieder auf kräftiges Wachstum hoffen: Getragen von der starken Binnenwirtschaft dürfte das Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr um 1,9 Prozent zulegen und damit fast fünf Mal so stark wachsen wie in diesem Jahr, erwartet das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung. "Das ist das Geschenk vom Weihnachtsmann. Die Konjunkturaussichten für das nächste Jahr sind prächtig", sagte Ifo-Chef Hans-Werner Sinn in München.

