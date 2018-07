Merkel zum dritten Mal Kanzlerin

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel startet mit breitem Rückhalt ihrer großen Koalition in die dritte Amtszeit. Bei ihrer Wiederwahl im Bundestag bekam sie so viele Stimmen wie kein Kanzler zuvor. Für die CDU-Vorsitzende stimmten 462 von 621 anwesenden Abgeordneten, was eine Drei-Viertel-Mehrheit bedeutet. Trotzdem versagten ihr im schwarz-roten Lager mindestens 39 Abgeordnete die Stimme. Nach der Überreichung der Ernennungsurkunden durch Bundespräsident Joachim Gauck an die Kanzlerin und die neuen Minister traf sich das Kabinett am Nachmittag zu seiner ersten Sitzung.

Russland gewährt Ukraine niedrigere Gaspreise und Milliardenkredit

Moskau (dpa) - Russland hat der nahezu bankrotten Ukraine deutlich niedrigere Gaspreise zugesagt und gewährt der Ex-Sowjetrepublik zudem einen Kredit über 15 Milliarden Dollar. Das Nachbarland zahle an den Staatskonzern Gazprom künftig nur noch 268,50 US-Dollar pro 1000 Kubikmeter Gas statt bisher 430 Dollar. Das sagte Kremlchef Wladimir Putin Agenturen zufolge nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch in Moskau. In Kiew wurden am Abend neue Massenproteste der prowestlichen Opposition erwartet.

US-Etat nimmt auch entscheidende Hürde im Senat

Washington (dpa) - Der US-Haushalt hat nach einer Mehrheit im Repräsentantenhaus nun auch die entscheidende Hürde im Senat genommen. Eine Mehrheit von 67 Senatoren stimmte dort auf Schluss der Debatte - lediglich 33 votierten dagegen. Damit ist der Etat so gut wie angenommen, da bei der abschließenden Abstimmung die einfache Mehrheit von 51 Stimmen genügt. Mit einer Einigung ist ein erneuter Etatstreit im Januar abgewendet. Noch im Oktober hatte der Konflikt zwischen Demokraten und Republikanern zu einem zweiwöchigen Verwaltungsstillstand geführt.

Kabinett: Andrea Voßhoff soll Bundesdatenschutzbeauftragte werden

Berlin (dpa) - Die CDU-Politikerin Andrea Voßhoff soll neue Bundesdatenschutzbeauftragte werden - als erste Frau in diesem Amt. Auf diese Personalie einigte sich das neue Kabinett in seiner ersten Sitzung in Berlin, wie die dpa aus Regierungskreisen erfuhr. Der Bundestag solle bereits am Donnerstag über die Neubesetzung des Postens entscheiden, kündigte Parlamentspräsident Norbert Lammert an. Das Parlament wählt die Bundesdatenschutzbeauftragte auf Vorschlag der Regierung. Die 55-Jährige soll Peter Schaar nachfolgen.

Schwarz-Grün in Hessen steht: Grüne bekommen zwei Ministerien

Wiesbaden (dpa) - Nach dreiwöchigen Verhandlungen ist das Bündnis zwischen CDU und Grünen in Hessen perfekt. Beim letzten umstrittenen Punkt einigten sich beide Seiten darauf, im Haushalt bis 2019 rund eine Milliarde Euro einzusparen. Die Hälfte davon soll über weniger Gehalt für die Beamten und den Abbau von Landespersonal hereingeholt werden. Per Handschlag wurde im Verhandlungsort Schlangenbad bei Wiesbaden das erste schwarz-grüne Bündnis in einem Flächenland besiegelt. Die Grünen erhalten in der neuen Regierung die Ressorts Wirtschaft und Umwelt.

Krankenkassen: Rückenschmerzen sind Volkskrankheit Nummer eins

Berlin (dpa) - Rückenschmerzen sind nach einer neuen Studie das Volksleiden Nummer eins - gemessen an den Ausfalltagen bei Arbeitnehmern. Das geht aus dem BKK-Gesundheitsreport hervor, für den Daten von knapp fünf Millionen Menschen ausgewertet wurden. Zweifel meldeten die Kassen daran an, dass die Therapien immer gut gewählt sind. So habe sich die Zahl der Wirbelsäulen-Operationen seit 2005 verdoppelt, obwohl mindestens jeder dritte Patient danach chronische Schmerzen entwickele, führte der Berliner Rückenspezialist Ulf Marnitz aus.