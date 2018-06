Moskau (dpa) - Das russische Parlament beginnt heute mit der Debatte über eine von Präsident Wladimir Putin geplante große Amnestie. Demnach sollen mehr als 20 000 Menschen in Russland einen Strafnachlass erhalten und in Freiheit kommen.

Die Abgeordneten haben angekündigt, diese größte Amnestie in der jüngeren Geschichte Russlands noch bis Jahresende verabschieden zu wollen. Nach Meinung von Menschenrechtlern könnten davon auch Putin-Gegner wie zwei Frauen der Punkband Pussy Riot profitieren.

Offizieller Anlass für den Gnadenakt Putins ist das 20-jährige Bestehen der russischen Verfassung. Beobachter sehen die Amnestie aber auch als Zugeständnis an den Westen kurz der Eröffnung der ersten Olympischen Winterspiele in Russland, die am 7. Februar in Sotschi beginnen.

So hoffen auch die wegen Rowdytums angeklagten Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace auf eine Einstellung ihres Verfahrens. Die 30 Männer und Frauen hatten in der Arktis an einer russischen Ölplattform gegen Umweltzerstörung protestiert.