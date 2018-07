Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine am Dienstag massive finanzielle Hilfen zugesagt. Die staatlichen Energiekonzerne beider Länder, Gazprom und Naftogaz, hätten ein Abkommen über niedrigere Preise für den Gasexport in die Ukraine unterzeichnet, sagte Putin nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Viktor Janukowitsch in Moskau. Für 1000 Kubikmeter Gas müsse die Ukraine fortan einen Preis von umgerechnet rund 195 Euro zahlen, zuvor waren es etwa 291 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.