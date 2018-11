Microsoft verliert einen wichtigen Mitarbeiter an Google. Der Software-Entwickler und Hauptbeteiligte bei der Entwicklung von Microsofts Kartendienst Bing Maps, Blaise Agüera y Arcas, wechselt zur Konkurrenz.

Es sei die "schwerste Entscheidung in meinem Leben", schrieb Agüera y Arcas in seinem Blog, nachdem die New York Times über seine Pläne berichtet hatte. Google sei ein Unternehmen mit großen Ambitionen und brillanten Mitarbeitern. Sein Jobwechsel sei einerseits ungeheuer spannend, andererseits sei es schwer, Microsoft zu verlassen.

Agüera y Arcas hat seit 2006 für den Softwarekonzern gearbeitet. Microsoft hatte in diesem Jahr seine drei Jahre zuvor gegründete Firma Seadragon Software übernommen.



Der Spezialist für Augmented Reality war auch entscheidend an der Entwicklung von Photosynth beteiligt, einer Software für Panorama- und 3D-Bild-Kompositionen. Mit der Integration dieser Bilder hatte Microsoft seinen Kartendienst zu einer Konkurrenz für Googles StreetView erweitert.