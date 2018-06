Washington (AFP) Die Weltbank hat 52 Milliarden Dollar (37,8 Milliarden Euro) zur Unterstützung für die ärmsten Länder der Welt gesammelt. Das Geld, das von 46 Industrie- und Entwicklungsländern bereitgestellt wurde, geht an die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA), die damit zinslose Darlehen zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten in den ärmsten Länder der Welt vergibt. "Dies ist ein Erfolg für die internationale Gemeinschaft", sagte Weltbankpräsident Jim Yong Kim, der die schwierige Wirtschaftslage in den Mitgliedsländern hervorhob.

